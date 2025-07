Autostrada A1 | incidente mortale in galleria | scontro tra auto e mezzo pesante tratto chiuso

Firenze, 15 luglio 2025 – Incidente mortale  in autostrada A1. È successo in galleria al km 26+800 tra Firenzuola e Badia, nel comune di Barberino del Mugello, in direzione Bologna. Sono coinvolti un mezzo pesante e un’auto. In base alle prime informazioni fornite dalla polizia stradale intervenuta, il camion avrebbe tamponato il veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello e di Firenze Ovest, con una squadra e un’auto. Richiesto anche l’intervento di una squadra dal comando di Bologna. Autostrade comunica che il tratto è chiuso con traffico bloccato tra Firenzuola e Badia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autostrada A1: incidente mortale in galleria: scontro tra auto e mezzo pesante, tratto chiuso

In questa notizia si parla di: auto - autostrada - incidente - galleria

Scontro tra due auto e furgone sull’A1: un morto, autostrada chiusa in entrambe le direzioni - Un uomo è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sull'autostrada A1. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Stradale.

Auto centra un cantiere dell'autostrada A4 e si schianta a tutta velocità contro un furgone fermo: due le vittime - PORTOGRUARO (VENEZIA) - Tragico incidente stradale questa mattina sull?autostrada A4, nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, poco prima del casello di.

Mistero sull’autostrada A14, 25enne si lancia da auto in corsa e denuncia: “Mi hanno rapito in stazione” - Il caso sull'autostrada adriatica A14 tra le uscite di Fermo e Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. Soccorso dalla polizia stradale, dopo l'allarme lanciato dagli altri automobilisti, il giovane ha raccontato di essere scappato da un sequestro avvenuto poco prima in stazione a San Benedetto Del Tronto.

Riaperto alle 22.15 circa il tratto dell'autostrada Siracusa-Catania che era stato chiuso al transito dopo l'incidente occorso ad un tir, all'interno della galleria San Demetrio. Il tratto era stato chiuso attorno alle 18, con uscita obbligatoria allo svincolo di Lentini, dir Vai su Facebook

Enna, incidente in galleria sulla A19: sversamento di gasolio, autostrada chiusa al traffico Vai su X

Autostrada A1: incidente in galleria tra un mezzo pesante e un’auto, tratto chiuso; Chiusa l'autostrada A14 in Abruzzo per un incidente tra furgone e camion con parziale salto di carreggiata; Incidente in galleria, auto sbanda e si scontra con il guardrail.

Autostrada A1: incidente in galleria tra un mezzo pesante e un’auto, tratto chiuso - È successo tra Firenzuola e Badia nel comune di Barberino del Mugello in direzione Bologna. Scrive msn.com

Inferno in galleria a Pusiano: la corsa, il frontale e due morti. Arrestato il conducente: viaggiava a oltre 130 all’ora - up che provocò l’incidente nella notte tra il 22 e il 23 marzo scorso. Segnala ilgiorno.it