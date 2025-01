Cityrumors.it - ?Il “maestro della cacca” che da oltre 50 anni la fa nei boschi: “Lo faccio per la natura”

Per seguire il suo ideale ha rovinato anche il matrimonio, ma ormai è diventato una vera e propria attrazione viventeMasana Izawa, un giapponese con un’idea piuttosto originale di come restituire qualcosa alla. Dimenticatevi donazioni di beneficenza o piantare alberi: lui, da50, quando lachiama, risponde presentandosi armato solo di buona volontà (e un paio di foglie) neigiapponesi. In pratica, fa come gli orsi.?Il “” che da50la fa nei: “Loper la” (Screenshot YouTube) – Cityrumors.it“Noi sopravviviamo mangiando altri esseri viventi. Ma puoi restituire le feci allaaffinché gli organismi del terreno possano decomporle“, afferma il settantaquattrenne con una serietà disarmante. “Questo significa restituire la vita.