Vog Products pioniere in produzione alimentare sostenibile

IL LORO BILANCIO di sostenibilità, rilasciato nelle scorse settimane, lascia intendere già dal titolo quali siano le loro priorità in termini di tutela ambientale e gestione delle risorse: si intitola ‘Rimanere con i piedi per terra. La nostra sostenibilità’ il documento stilato da Vog, il colosso altoatesino specializzato nella trasformazione della frutta. Vogriunisce due importanti organizzazioni di produttori dell’Alto Adige – il consorzio Vog-Home of apples (detentore, fra l’altro, del celebre marchio ‘Mele Marlene’) e la società cooperativa Vip (nota soprattutto per le sue ‘mele della Val Venosta’) - oltre a 17 cooperative frutticole dislocate sul territorio. Grazie a investimenti mirati e all’ottimizzazione dei processi, l’azienda ha compiuto passi in avanti notevoli verso i propri obiettivi di sostenibilità nel periodo di riferimento (il biennio 2022-2024).