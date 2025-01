Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate serali 12 gennaio 2025 in streaming | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Triplo appuntamento stasera – domenica 12– con la soap turca(Aldatmak). Ecco iper rivedere gli episodi 21, 22 e 23 in.Yesim escogita una messinscena per far tornare Tarik, il quale accorre da lei. Oylum, tuttavia, si rifiuta di accompagnarlo e tornerà a casa dove la accolgono la madre, Umit e Nazan.Lara racconta a Kaan delle intimidazioni ricevute da Oltan e dai suoi uomini. Kaan, però, è convinto che sia solo una strategia di Ozan per intimorirli e recuperare il milione di dollari.Oylum è stata invitata a cena dal padre per incontrare la sua sorellina Oyku e anche Yesim. Ciò mette Oylum in una situazione di grande conflitto interiore.