Spoiler Uomini e Donne | Martina De Ioannon ha fatto la sua scelta! E spiazza tutti

Dehala suae saluta il trono diinsieme al corteggiatore Ciro. I dettagli Lunedì 13 gennaio si sono svolte le riprese delle nuove puntate di. Le indiscrezioni trapelate sul profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni rivelano cheha scelto Ciro. Niente da fare per il corteggiatore romano Gianmarco Steri, che non è riuscito a lasciare la trasmissione con la tronista. Non è ancora stata comunicata la data di messa in onda della: non è chiaro se verrà trasmessa su Canale 5 nel mese di gennaio o se slitterà a febbraio.ha scelto Ciro SolimenoIl trono diDeè terminato con la registrazione didel 13 gennaio. I dettagli sullafinale della tronista sono stati rivelati dal blogger Lorenzo Pugnaloni, che sul suo profilo Instagram ha annunciato che Ciro Solimento ha avuto la meglio su Gianmarco Steri.