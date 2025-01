Secoloditalia.it - Sondaggio, più di 1 italiano su 2 crede nei giudici politicizzati. Ora a sinistra come la mettono?

Giustizia politicizzata, un rebus che ha disvelato la sua enigmistica per più di unsu due. Una percentuale in cui non rientrano solo gli ultrà berlusconiani o gli elettori indignati del centrodestra, ma anche più di un sostenitore del centro. Cosa che ha provocato più di un imbarazzo nei giornalisti e nei lettori di Repubblica. Sì perché il quotidiano diretto da Mario Orfeo, alle prese con ilne della settimana con cui si è cimentato Ilvo Diamanti, si è ritrovato alle prese con la teoria del complottismo e chi, di contro, si è inalberato per il il processo Open Arms contro Salvini e certe sentenze ad hoc (e a orologeria) dischierati sui migranti e contro le misure del governo Meloni.choc: più di 1su 2nel teorema deiscrive Libero: bene, «ilc’è, arrivano i risultati e per la redazione è un mezzo choc, tanto da dover titolare il pezzo di Diamanti “Mani pulite addio.