Thesocialpost.it - Sinner dopo la vittoria parla del processo al Tas: “Sono innocente, non credo di rischiare nulla”

Janniksi è presentato in conferenza stampa,l’esordio vincente agli Australian Open contro Nicolás Jarry, con il sorriso di chi ha saputo imporsi in campo, ma con il peso di una questione ben più complessa: ildavanti al Tas di Losanna, in programma il 16 e 17 aprile, per il caso di presunto doping.La vicenda del TasInterrogato sul tema,non si è tirato indietro e ha ribadito con fermezza la sua posizione: “Per me questo non è sicuramente un momento facile. Mamolto ottimista, nonpotrà accadermi: mi hanno sempre detto che non era colpa mia, e che non c’era volontarietà”.Il campione italiano ha fornito ulteriori dettagli sulla situazione, spiegando che si tratta di un caso di contaminazione minima: “Tutto quello che avevo nel mio corpo era in una quantità così bassa, un miliardesimo di grammo, che non saprei cosa altro aggiungere”.