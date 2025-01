Sport.quotidiano.net - Serie B, risultati ventunesima giornata: il Sassuolo vince e lancia un segnale al Pisa

Bologna, 12 gennaio 2025 – Continua la marcia del, checontro la Salernitana nuovamente con il risultato di 2-1 eunal, impegnato domani in casa contro la Carrarese. In questo momento, i neroverdi si trovano a +6 sulla squadra di Inzaghi, che nel posticipo di domani è costretta are per non allontanarsi troppo dalla vetta. Chi si stacca dalle prime due posizioni è lo Spezia di D'Angelo, che non sa piùre: contro la Juve Stabia arriva un pareggio, il secondo nelle ultime tre gare, che rischia di compromettere seriamente la corsa per la promozione diretta dei bianconeri. In caso di successo del, infatti, i bianconeri si ritroverebbero a ben 7 punti di distanza dal secondo posto, mentre da dietro si avvicina la Cremonese. I grigiorossi vincono con un netto 3-0 contro il Frosinone e salgono a quota 33 lunghezze, 6 in meno dello Spezia, che non è più irraggiungibile.