Salvatore Montefusco, duplice omicida, evita l'ergastolo per "umana comprensione"

Il 13 giugno 2022 il settantunenneha ucciso a fucilate la moglie Gabriella Trandafir, quarantasette anni, e la ventiduenne figlia di lei, Renata, nella loro casa a Cavazzona di Castelfranco Emilia (Modena). Poi, dopo aver chiamato il suo legale, si è recato al bar del paese e, a chi gli ha chiesto cosa fosse accaduto, ha risposto: «Niente, ho ammazzato mia moglie e mia figlia».Una freddezza che, però, non ha convinto i giudici a confermarerichiesto dall’accusa per l’ex imprenditore edile. Trent’anni e non il carcere a vita, dunque, in ragione «della comprensibilitàdei motivi che hanno spinto l’autore a commettere il fatto reato», come scritto dalla Corte di assise di Modena, che ha considerato le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti.