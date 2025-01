Ilgiorno.it - Nuovi nati in città. Il dato è in crescita

residenti a Legnano nel corso del 2024? Crescono rispetto all’anno precedente ma è ancora difficile parlare di un cambio di tendenza se di guarda ai dati di un periodo più ampio. Il primocomunicato dall’anagrafe di Legnano, infatti, parla di dieciin più nel 2024 rispetto all’anno precedente, così che i 404legnanesi dell’anno da poco concluso sono sufficienti per intravedere quanto meno un flebilein controtendenza rispetto a quanto registrato nell’ultimo decennio e al calo complessivo delle nascite. Nel 2023, infatti, ierano stati 394, abbattendo soglia 400 e consolidando un calo in atto ormai da parecchio tempo: iresidenti a Legnano nel 2022 erano stati 423 contro i 441 del 2021 e questi dati, se confrontati con quelli dell’ultimo ventennio, risultavano comunque già in evidente calo.