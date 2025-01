Ilnapolista.it - Napoli bello e dominante anche senza Kvara, la squadra per niente scalfita dal trauma dello strappo (CorSport)

Leggi su Ilnapolista.it

Il CorriereSport con Fabio Mandarini analizza la vittoria delcontro il Verona. Ladi Conte ha dimostrato, ancora una volta, di poter lottare per lo scudettola sua stella migliore:tskhelia.vera, forte, può lottare per lo scudettoScrive Mandarini:Alpuoi togliere i grandi artisti, non le sue certezze: è unavera, forte, e ieri lo ha dimostrato ancora collezionando la vittoria numero 15 che non solo consolida il primo posto in solitudine, ma consente di presentarsi sabato a Bergamo a sfidare l’Atalanta con un vantaggio di 5 punti.Terzo successo su tre, più il mezzo tempo con il Genoa. Ovvero: c’è unKhvicha, promesso sposo del Psg. Meglio abituarsi in fretta in attesa di un mercato fondamentale: questo gruppo può lottare per lo scudetto e non aiutarlo sarebbe un delitto.