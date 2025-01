Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Lategan vince tra le auto, Schareina sorprende nelle moto, Macik in testa tra i camion

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:29– Si avvia alla conclusione laodierna. Quando i piloti si accingono ad arrivare al rilevamento 404prosegue indisturbato la sua corsa in. Zala ha ricuperato nel frattempo Loprais, mantenendo un distacco di 4:25 rispetto al leader. van den Brink è invece quinto a +11:5811:40– Martinè ancora in. L’attuale leader della classifica generale guida il gruppo con un tempo di 3:36:53, secondo posto per Loprais a +4:05, quindi Zala a +4:13. Koolen è a +9:12. Attardato van den Brink11.35– Siamo all’arrivo e il sorpasso dicambia lo spartito in questa. Lo spagnolo ha scavalcato il compagno di squadra Brabec, precedendo di 2’07”. Sanders è al momento quarto in questa speciale e vedremo come il tutto finirà.