L’alibi di Nick Kyrgios | Non stavo bene fisicamente Ho giocato solo per la gente che c’era in fila

L’idolo di casa chiude subito la sua avventura agli Australian Open 2025. Stiamo parlando diche è stato sconfitto al primo turno del Major “Down under” dallo scozzese Jacob Fearnley con il punteggio di 7-6 (3), 6-3, 7-6 (2). Una sconfitta dolorosa per il classe 1995 che, giova ricordarlo, è sceso in campo a pochi giorni da un infortunio agli addominali che gli è costato a caro prezzo.Il nativo di Canberra, tuttavia, preferisce sottolineare gli aspetti positivi di quanto vissuto oggi, e lo conferma nel corso della conferenza stampa post-match: “Sì, è stato incredibile con quell’atmosfera. È bello essere tornati. Non è stata sicuramente la mia migliore prestazione, ma tutto il merito va al mio avversario. Hadavvero. Sono rimasto colpito dal suo livello. Colpisce la palla piatta ed è aggressivo.