Calciomercato.it - Juve, “Osimhen al posto di Vlahovic” e non solo: una stella per reparto

I bianconeri a caccia di rinforzi e dalla discussione di ieri sera arriva una suggestione super con un acquisto perdi livello topLantus continua a stentare in maniera ormai atavica, così come sono i pareggi in questa stagione. Ormai 14 su 27 gare, ovvero più della metà delle partite giocate. Uno score raggiunto dopo l’ennesima ‘X’, nel derby contro il Torino che ha alimentato le polemiche su Thiago Motta in primis e su un mercato forse non così completo come tanti pensavano in estate.Victor(LaPresse) – calciomercato.itAnche perché più di un nuovo acquisto sta trovando difficoltà a esprimersi al top, in primis Douglas Luiz e Koopmeiners che sono anche i giocatori di gran lunga più costosi. Insieme al tecnico e al solito, che però con i granata era out, sotto la lente da qualche tempo è finito pure Giuntoli.