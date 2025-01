Dailyshowmagazine.com - “Il mestiere di vivere” – In Sala dal 13 Gennaio

Il documentario di Giovanna Gagliardo su Cesare Pavese arriva oggi nei cinemaDopo il grande successo alla 42ª edizione del Torino Film Festival, dove tutte le proiezioni hanno registrato il tutto esaurito, arriva oggi, 13, nelle sale italiane “Ildi”, documentario scritto e diretto da Giovanna Gagliardo. Prodotto da Luce Cinecittà in collaborazione con Rai Documentari, il film ripercorre l’ultimo giorno di vita di Cesare Pavese, esplorando le molteplici sfaccettature della sua vita e della sua opera.Un Ritratto Intimo di Cesare PaveseIl documentario si sviluppa in vari capitoli che raccontano i tanti “mestieri” di Pavese:Poeta: tra i primi a scoprire la poesia narrativa.Scrittore: innovatore del romanzo breve.Traduttore: fondamentale per l’introduzione della letteratura americana in Italia.