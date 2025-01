Butac.it - Il fact-checking e la viralità dell’indimostrabile

Oggi non facciamo un debunk, ma solo qualche semplice considerazione su un’immagine che ci è stata segnalata, immagine che circola in rete da qualche anno e che viene condivisa in forma acritica da troppi soggetti.La segnalazione che abbiamo ricevuto è questa:Salve,Mi è stata inviata da un amico un’opera che, si dice sia esposta su uno dei muri del qg delle nazioni unite. Ve la allego, e aspetto. Grazie per il lavoro che fate.L’opera è bruttarella, e riporta quella che è – nell’immaginario complottista – la mappa della Terra piatta, con i muri di ghiaccio che la circondano e, fuori dai muri, altre terre sconosciute. Nel riquadro interno è possibile vedere abbastanza bene due serie di numeri dall’1 all’11, e se guardiamo con attenzione si vede un foro al centro, segno probabile che in origine si trattasse di un orologio a muro.