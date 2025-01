Ilgiorno.it - Il clima stravolto in 40 anni. L’inverno con 3 gradi in più: "La Lombardia si è scaldata"

Tredici gennaio 1985. Quarant’fa, come oggi, le strade iniziavano a imbiancarsi. Era l’inizio di quella che ancora oggi resiste come la nevicata storica. Novanta centimetri a Milano, oltre un metro a Sondrio e Varese. Brescia, Lecco e le città di mezzafurono coperte da una coltre bianca mai vista prima (né dopo). La neve continuò a cadere per tre giorni e mezzo: fu la paralisi. Un fenomeno eccezionale, testimoniato dalla cronaca dei quotidiani, da libri, brani musicali (Zero dei Bluvertigo). E da foto in bianco e nero che raccontano un passato ancora più lontano di quanto non dica il tempo alla luce dei dati scientifici degli ultimi trent’. "Nel 1985 – spiega Matteo Zanetti, meteorologo di Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ci fu un’irruzione di aria fredda dall’area nord-est europea (Russia e Scandinavia).