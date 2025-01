Ilrestodelcarlino.it - Il Chiesanuova resta in scia. Russo manda ko il Montegranaro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

1 : Taborda, Chimezie (39’st Torricini D.), Stortini, Urbinati (24’st Pagliarini), Capodaglio, Gonzalez (11’st Iuvalé), Proesmans (17’st Mangiacapre), Capponi (39’st Rotondo), Tonuzi, Sindic, Mancini. All. Mengo: Ajradinoski, Tempestilli, Ciottilli (16’st Bambozzi), Palladini, Canavessio, Monaco, Pasqui (46’st Mongiello), Tanoni, Sbarbati (39’st Morettini), Vitucci (16’st), Persiani. All. Mobili Arbitro: Riccardo Negusanti di Pesaro Urbino. Reti: 35’stNote – Ammoniti: Proesmans, Palladini, Urbinati, Canavessio, Mancini. Terza vittoria consecutiva per il, che stavolta sbanca di misuraaggrappata al secondo posto, in compagnia della KSport Montecchio Gallo a sole tre lunghezze dalla battistrada Maceratese. Una gara non facile per Mobili ed i suoi ragazzi quella in terra veregrense.