Ilfattoquotidiano.it - “Ho rischiato di morire. Sono stata una settimana con la flebo attaccata sempre. Ero in insufficienza renale acuta”: la rivelazione di Ivana Spagna a Verissimo

Momenti di paura e sconforto per. Lo scorso anno l’artista èricoverata in ospedale al San Raffaele di Milano, come ha rivelato a: “Ci tengo a spiegarlo perché la gente non faccia l’errore che ho fatto io. Io amo cantare, è la mia vita. Non ho mai saltato un impegno preso, faccio di tutto per rispettare gli appuntamenti e portarli a termine. In quei giorni però non stavo bene da unae dopo aver preso gli antidolorifici ho deciso di prendere altre cose senza dirlo al mio medico per stare meglio e potermi esibire nelle date prestabilite”.Da qui la decisione di prendere in maniera autonoma “cortisone, antibiotici di tre, quattro anni fa, ho ingerito tutto. Mifatta quell’iniezione da sola, senza dirlo al mio medico e lì ho cominciato a non stare in piedi.