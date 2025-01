Ilnapolista.it - Giaccherini bacchetta la gestione di Kvara: «L’esterno più forte della serie A non può avere il 15° stipendio»

Al terminesfida del Napoli contro il Verona ampio spazio negli studi di Dazn per analizzare la situazione ditskhelia Emanuele, ex azzurro, ha analizzato la prestazione degli azzurri«Il Napoli ha dominato questa sfida». Su Frank Anguissa che ha realizzato il gol vittoria e ne ha sbagliati due«Ha fatto il più difficile. Prima era più interdittore, mentre ora lo troviamo maggiormente presente in area di rigore. Le due punte del Verona hanno funzionato nel primo tempo, quando sono state molto pericolose. Nella ripresa, invece, sono state poco supportate dalla squadra».Leggi anche: Conte: «Non dimentichiamo cheè un calciatore del Napoli, ci sono dei passaggi da fare»Conte, ad inizio stagione, aveva detto ‘e Di Lorenzo non si toccano’?«Non si doveva arrivare a questo punto, perché il georgiano èpiùdel campionato ed ha il quindicesimoa Napoli: un giocatore che ti fa vincere lo scudetto da protagonista.