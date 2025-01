Liberoquotidiano.it - Export: Tajani, 'fondamentale per crescita, obiettivo è arrivare a 700 miliardi'

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Analisi come quelle fornite in questi 10 selfie ci confortano sull'importanza delle nostre esportazioni. Vogliamoa 700di esport, le esportazioni sono fondamentali per la". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioalla presentazione, alla Farnesina, de''L'Italia in 10 Selfie' della Fondazione Symbola, ricordando che "abbiamo dedicato un'intera giornata prima di Natale a Milano ae diplomazia. Siamo la seconda economia per numero di prodotti esportati dopo la Cina e primi in Europa e vogliamo sostenere le aziende. Il saper fare italiano è un marchio ricercato in tutto il mondo. Siamo avanti anche nella green economy, che deve rappresentare un'opportunità e non un problema". "A Damasco ho insistito molto per la presenza economica e commerciale del nostro Paese - ha aggiunto il vice premier - Le nostre missioni di pace devono favorire questo nostro tipo di presenza.