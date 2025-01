Lanazione.it - Due Mari, l’ultima doccia fredda. Frena il tratto fino a Palazzo del Pero

Leggi su Lanazione.it

Le "grandi incompiute" si chiamano Duee terza corsia autostradale. Arezzo attende e intanto l’impatto di opere strategiche non ancora a compimento picchia forte su sviluppo e mobilità." triangola tra Firenze e Roma: in Regione l’assessore Stefano Baccelli ha notizie pessime sul fronte risorse per l’appalto dei lavori sui due lotti aretini della Grosseto Fano. E da Montecitorio, il parlamentare dem Marco Simiani avverte: "Nella legge di bilancio non ci sono finanziamenti assegnati, il grosso è concentrato sulla realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina". Ponte a parte, il nodo Arezzo resta. E resta l’appello, reiterato negli anni, delle categorie economiche sull’urgenza di una rete di infrastrutture moderna ed efficiente per far fronte a flussi di traffico su gomma sempre più elevati.