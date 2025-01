Pronosticipremium.com - Dovbyk e i tiri in porta, pochi ma buoni: 20° in Serie A alla pari di Lukaku

Va bene il calciomercato, va bene Antonello nuovo CEO e Sogliano opzione per il post Ghisolfi, mafine è il campo ad interessare, e questo ha visto una Roma uscire da Bologna con un pareggio dolce per essere maturato al 98?, amaro per l’ennesima occasione persa di ottenere una vittoria in trasferta che avrebbe dato continuità di risultati. Per il 2-2 finale urge ringraziare la freddezza dal dischetto di Artem, al quale non sono tremate le gambe nell’ultimo pallone prima del fischio finale.Una rete che permette all’ucraino di arrivare in doppia cifra, 10 in 25 gare stagionali, per quello che è un attaccante forte ma che stenta a fare quel salto di qualità che ci si aspetterebbe da lui. Una cosa ha sottolineato di lui Ranieri in conferenza stampa: “Fain”, e i numeri gli danno ragione.