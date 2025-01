Lortica.it - Donna ferita gravemente in casa muore dopo una settimana: indagini in corso nell’aretino

Unadi 50 anni, madre di due figli, è stata ritrovata priva di sensi all’interno della sua abitazione, con una– presumibilmente alla testa – che si è rivelata fatale. La scoperta è avvenuta il 2 gennaio, quando un parente ha rinvenuto lain condizioni critiche.Immediati i soccorsi: laè stata trasportata d’urgenza con l’elisocPegaso all’ospedale le Scotte di Siena. Tuttavia, nonostante le cure, è deceduta il 9 gennaio a causa delle gravi ferite riportate.L’episodio, avvenuto a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, ha dato il via a un’indagine della procura di Arezzo, che ha disposto l’autopsia sul corpo della, prevista per il 15 gennaio.I carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno stanno conducendo lee, al momento, non escludono alcuna ipotesi.