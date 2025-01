Inter-news.it - Campionato Primavera 1, anticipi e posticipi 23ª giornata

Prosegue il1 dopo la vittoria dell'Inter sul Sassuolo. La Lega ha comunicato già il programma dei quarti di finale di Coppa Italia, arriva anche quello della ventitreesima– L'Inter sta vivendo un momento piuttosto incerto. Ha appena vinto lo scontro diretto contro la vecchia capolista e campione d'Italia uscente, vale a dire il Sassuolo. Nelle precedenti però ha perso due volte consecutive: prima con la Roma poi con la Juventus in rimonta per 3-2. Il risultato odierno avvicina dopo 19 giornate al primo posto, che dista solo cinque lunghezze. I nerazzurri hanno 34 punti in classifica e sono quarti, in piena zona playoff. Di seguito il programma della vbe1, IL CALENDARIO DELL'INTER DELLA 23ªCesena-Atalanta venerdì 31 gennaio ore 13Genoa-Cremonese venerdì 31 gennaio ore 15Monza-Juventus venerdì 31 gennaio ore 15Torino-Inter sabato 1 febbraio ore 11Udinese-Sassuolo sabato 1 febbraio ore 11Lazio-Cagliari sabato 1 febbraio ore 11Lecce-Roma sabato 1 febbraio ore 13Milan-Bologna sabato 1 febbraio ore 13Fiorentina-Sampdoria sabato 1 febbraio ore 15Hellas Verona-Empoli lunedì 3 febbraio ore 15