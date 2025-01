Oasport.it - Calendario sci di fondo Les Rousses 2025: programma 17-19 gennaio, orari, tv, streaming

Dopo una settimana priva di Coppa del Mondo di sci di, ecco che si torna in scena in Francia. Dopo il Tour de Ski, si fa tappa a Lesper un vero e proprio inizio della marcia di avvicinamento ai Mondiali di Trondheim che si terranno nel mese di febbraio.Sarà un fine settimana che era ormai da tempo atteso, e che ha ricevuto il via libera totale negli scorsi giorni per quanto riguarda il controllo neve. Si tratta di fatto della sesta sede di Coppa del Mondo che troviamo in questoche vede Klaebo ormai già di fatto con la Sfera di Cristallo in mano al maschile (e Federico Pellegrino in terza posizione assoluta) e, al femminile, un duello Diggins-Johaug pronto ad accendersi.Le gare di Coppa del Mondo a Lessaranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 2 e RaiSport secondo lazione di seguito indicata.