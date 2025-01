Thesocialpost.it - Benedetta muore a 20 anni per il tumore, la sua forza ha sconvolto tutti

Un sorriso che illuminava anche i momenti più bui e unad’animo che sembrava sfidare ogni limite:Blasi, affettuosamente chiamata Beje da chi la conosceva, è volata via venerdì sera, lasciando un vuoto immenso in chi l’amava. Aveva solo 20e combatteva da tempo contro una malattia che non era riuscita, però, a spegnere la sua voglia di vivere.è spirata nel reparto di oncoematologia dell’ospedale Salesi di Ancona, il luogo che era diventato una seconda casa e dove, tra dolori e speranze, aveva condiviso il suo percorso con medici, infermieri e compagni di viaggio.Sin da piccola, Beje aveva dimostrato unafuori dal comune. La malattia non l’ha mai definita; al contrario, è stata lei a dare un significato nuovo alla sofferenza, trasformandola in un’opportunità di crescita e consapevolezza.