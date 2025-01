Ilfattoquotidiano.it - Assurdo in Brescia-Sampdoria, cori razzisti per Akinsanmiro che replica imitando una scimmia: l’arbitro Massa lo ammonisce

L’ennesimo vergognoso episodio di razzismo si abbatte sul calcio italiano. Allo stadio Rigamonti di, nel match tra i padroni di casa e la, Massimo Coda porta in vantaggio gli ospiti al 33esimo minuto di gioco. Mentre i calciatori blucerchiati festeggiano il gol, il centrocampista nigerianosi sfoga con un balletto che ricorda le movenze di unasotto la curva avversaria. Pochi minuti prima, il giocatore di proprietà dell’Inter aveva segnalato aldi aver sentito ululatia lui indirizzati. È stato un brutto pomeriggio di Serie B, perché prima dell’episodio di, se n’è verificato uno simile durante Reggiana-Bari. Il calciatore biancorosso Mehdi Dorval è stato vittima di insulti. Per questi e il lancio di oggetti in campo rivolti al difensore algerino, il match è stato sospeso per 7 minuti.