Arcifascisti tra violenza e odio Meloni | Ignobile E Schlein la spara grossa

La premier Giorgiastigmatizza le violenze contro le forze dell'ordine durante il corteo a Roma per Ramy. «Tra bombe carta, fumogeni e aggressioni, ieri sera a Roma abbiamo assistito all'ennesimo,episdi disordine e caos ad opera dei soliti facinorosi scesi in piazza non per manifestare per una causa bensì per puro spirito vendicativo. Non si può utilizzare una tragedia per legittimare la. Alle forze dell'ordine va la nostra solidarietà, insieme agli auguri di pronta guarigione agli agenti feriti. Siamo dalla vostra parte». Le fa eco il presidente del Senato Ignazio La Russa. «Nessuna giustificazione, nessuna tolleranza è ammissibile per questi episodi, che purtroppo continuano a ripetersi con preoccupante regolarità». Mentre parla di «comportamenti intollerabili e da condannare con fermezza» il presidente della Camera Lorenzo Fontana.