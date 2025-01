Lanotiziagiornale.it - A Gaza si trattiene il fiato: Netanyahu propone un accordo di pace e attende la risposta di Hamas. Ma intanto l’Idf attacca la Striscia e torna a martellare pure il Libano

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Sono ore di attesa e speranza nelladi, dove i negoziati tra Israele e, in corso a Doha, in Qatar, sembrano vicini a un punto di svolta. Secondo quanto si apprende, il mediatore qatariota ha consegnato a Benjamine ai rappresentanti diuna bozza finale diper un cessate il fuoco nelladie il contestuale rilascio di tutti gli ostaggi. La trattativa è accompagnata da un crescente ottimismo, con funzionari israeliani – rimasti anonimi – che riferiscono di essere ormai in attesa dellaufficiale di.Mentre ladel movimento palestinese è attesa a breve, desta preoccupazione l’indiscrezione del quotidiano qatariota Al-Quds Al-Arabi, secondo cui Israele, per accettare l’, avrebbe richiesto l’istituzione di una zona cuscinetto all’interno dei confini dell’enclave palestinese.