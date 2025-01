Venezia-Inter ecco chi arbitrerà il match

Leggi su Ilnerazzurro.it

arbitro. L’Campione d’Italia riparte dopo la trasferta nefasta in Arabia Saudita dove il sogno della quarta Supercoppa italiana consecutiva è sfumato nel recupero della finale contro il Milan. I ragazzi di Inzaghi sono chiamati a risposte concrete dopo il ko di Riyadh, che ha gettato una marea di critiche sulla squadra nerazzurra, nella trasferta in casa del, più che mai bisognoso di punti in chiave salvezza. Per la gara dello stadio Penzo, l’AIA ha reso noto il nome del direttore di gara, dai precedenti positivi per la Beneamata., dirige PiccininiA dirigere la gara in programma domenica 12 gennaio alle ore 15, orario inconsueto in cui i nerazzurri tornano a giocare dopo ben 133 giornate (-Udinese 5-1, 23 maggio 2021) è stato chiamato Marco Piccinini, fischietto della sezione di Forlì.