Venezia-Inter 0-1 pagelle | Dumfries macchina 7 5 Zielinski da 5

L’vince contro ilcon il risultato di 1-0. Denzelè unasulla fascia, prende 7.5. Piotrè il peggiore in campo, ledel match. YANN SOMMER 6.5 – La parata ad inizio secondo tempo è decisiva e vale il risultato. Quando viene chiamato in causa c’è, un solo errore non cancella il suo contributo.– DIFESAMATTEO DARMIAN 7 – In difesa impeccabile anche in uno contro uno con Oristanio, mette la ciliegina sulla sua torta segnando a porta vuota.– dal 75? BENJAMIN PAVARD 6 – Ordinato e in tranquillità anche nel momento più difficile della partita.STEFAN DE VRIJ 6 – Una piccola sbavatura nel primo tempo che rischia di trasformarsi in occasione per il. Per il resto gestisce a dovere Pohjanpalo.ALESSANDRO BASTONI 6 – Non percorre come al solito la fascia sinistra.