Metropolitanmagazine.it - Sarà “Florescence”, dedicato alla fioritura, il tema della fiera del tessuto Munich Fabric Start 2025

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nelle giornate del 21 e 22 gennaiosi terrà uno degli eventi tessili più famosi in Europa. Ilospiterà 625 espositori, che presenteranno 1.200 collezioni di tessuti e articoli per la stagione primavera-estate 2026. Inoltre, i designer e i product manager potranno scoprire in cinque aree dedicate all’interno del MOC e dello Zenith di Monaco. Insomma, un evento imperdibile che avrà comei fiori: “”.Sono i fiori ildelIl concept di base è dunque l’idea, da qui il titolo “”. Ilgenerale si divide in ulteriori cinque sottotemi, che analizzano gli ultimi sviluppi in termini di materiali e le tendenze cromatiche. Tra questi “Betterverse” e “Inventin Paradise” analizzano l’effetto dell’intelligenza artificiale sul nostro rapporto con il corpo umano, la natura e la moda.