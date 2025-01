Ilfattoquotidiano.it - “Quanti altri giornalisti uccisi dobbiamo avere per smuovere le vostre coscienze? E se fossimo ucraini?”: il discorso del reporter di Gaza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ho voluto dire una parola contro la mancanza di sostegno internazionale aipalestinesi”. È più di un appello quello che il21enne di, Abubaker Abed, ha scelto di fare durante una conferenza stampa per commemorare i suoi colleghidall’esercito israeliano (l’ultimo si chiamava Sa’ed al-Nabhan, è stato colpito da un cecchino mentre documentava il soccorso di alcune persone dopo un attacco). È un richiamo a quelle che lui definisce “morte“, un messaggio aidi tutto il mondo perché non si voltino dall’altra parte. “Ci avete visto morire in ogni modo possibile: smembrati, inceneriti, mutilati” dice prendendo la parola al microfono e parlando in inglese, mentre accanto a lui i colleghi alzano le foto dei cronisti e foto. “Non ci siamo mai fermati, abbiamo continuato a raccontare la verità.