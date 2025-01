Ilrestodelcarlino.it - Petitti, nomina in Regione. Guiderà la commissione statuto e regolamento

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lae Regolamenti insarà guidata da Emma, la consigliera regionale eletta nel collegio riminese. Ieri la seconda seduta per votare i presidenti di, senza più l’obbligo di ottenere i due terzi dei voti dei consiglieri regionali, ha visto chiudere tutte le caselle con ladei presidenti dinon avvenuti il giorno precedente. Tra questi c’era anche Emma. Erano tre le commissioni su cui maggioranza e minoranza non avevano trovato l’accordo, cosa necessaria per ottenere il quorum di 40 voti necessario per laalla prima votazione. Questo aveva portato al nuovo voto (era sufficiente la maggioranza) per le presidenze delle commissioni Scuola, Parità-Cultura e. A far saltare laal primo scrutinio era stato il centrodestra.