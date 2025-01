Ilfattoquotidiano.it - Paolo Cognetti: “In ospedale mi hanno legato a un letto con delle cinghie, mi hanno sparato un siringone nella coscia, secondo me è illegale. Ora? Lavoro e vorrei incontrare Vasco Rossi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lo scorso 19 dicembre, in un’intervista a Repubblica, aveva raccontato di aver subito un Tso (trattamento sanitario obbligatorio) per una “grave depressione sfociata in una sindrome bipolare con fasi maniacali”. Un racconto così intenso e necessario che è rimastotesta di chi lo ha.Esarà protagonista del servizio di Gaston Zama, in onda questa sera a Le Iene su ItaliaUno. Il vincitore del Premio Strega 2017 con Le Otto Montagne torna a raccontare la sua malattia e la sua dipendenza, aiutando a rompere un tabù che non può più essere accettabile, quello della vergogna che spesso accompagna la salute mentale.“Ho subito un TSO per una grave depressione (.). Midiagnosticato un disturbo bipolare, che significa avere due fasi: una maniacale e una depressiva. Questa cosa l’ho sempre avuta, da quando ero ragazzo sicuramente”.