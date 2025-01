Ilrestodelcarlino.it - "Non smetteremo di cercare Alessandro"

Tante voci, un unico appello: vogliamo giustizia. C’erano anche le mamme coraggio modenesi Roberta Carassai e Barbara degli Esposti, ieri pomeriggio a Roma insieme alle tante famiglie che da anni combattono per chiedere risposte concrete alle istituzioni, per chiedere giustizia. Presenti tra gli altri Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, la cugina di Serena Mollicone, la mamma di Pamela Mastropietro e Paolo Pozzi, papà di Gimmy (Gianmarco Pozzi) insieme a oltre trecento persone che hanno dato vita ad un sit in in piazza Re di Roma. Una manifestazione volta appunto a chiedere che non si smetta di, indagare, combattere per figli, padri, fratelli e sorelle vittime di reati e ingiustizie ma anche scomparsi all’improvviso, senza lasciare traccia. A manifestare, appunto, c’era Roberta Carassai, mamma diVenturelli, scomparso in circostanze misteriose il cinque dicembre del 2020.