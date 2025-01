Zonawrestling.net - MLW: Matt Riddle ha firmato un contratto in esclusiva con la compagnia

Il viaggio nel wrestling diha raggiunto un nuovo traguardo: l’ex WWE, infatti, ha appenaunincon la MLW,di cui è da poco diventato anche World Champion. La firma arriva dopo un grande momento per il wrestler, che dopo aver conquistato la cintura massima, ha conquistato anche l’apprezzamento della. Secondo Lucha Libre Online,haquestoverso la fine del 2024. L’accordo in questione include anche possibili impegni con laalleata della MLW, la CMLL, lasciando intendere quindi che il wrestler non potrà più competere per la AAA in segno di rispetto. Sebbene questo non implichi necessarie apparizioni diin CMLL, questo mostra la volontà della MLW di mantenere ottimi rapporti con le compagnie alleate.