Oasport.it - LIVE Gigante-Humbert, Australian Open 2025 in DIRETTA: match in ritardo nonostante il campo coperto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.15 Buongiorno amici di OA Sport. E’ ancora in corso iltra Nishikori e Monteiro. A seguire Badosa-Wang e, infine,. Dunque programma inla John Cain Arena sia un.Buongiorno e benvenuti nellatestuale deldi primo turno dell’tra Matteoed il francese Ugo. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente dell’incontro che troverà al secondo turno uno tra il qualificato libanese Hady Habib ed il cinese Yunchaokete Bu., ventitreenne romano, ha colto la qualificazione nel suo primo Slam in carriera superando nel tabellone cadetto in due parziali il dominicano Hardt, l’austriaco Neumayer ed il portoghese Rocha. Numero 146 ATP il mancino azzurro in questa stagione vuole emergere dai faticosi e difficoltosi tornei Challenger, cercando di issare il propriollo fino agli eventi ATP.