Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta mista Oberhof 2025 in DIRETTA: le sorelle Oeberg trascinano la Svezia alla vittoria. Sesta un’ottima Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAA COPPIE DIDALLE 12.2015.37 Lela. Una super frazione di Hannaha rimediatodebacle di Ponsiluoma (due giri di penalità) consegnando il testimonesorella con meno di venti secondi di distacco. Nella frazione finale Elviraha portato tutte a scuola con un errore ed un passo sensazionale sugli sci.15.36 Quinta Germania davanti all’.15.36 Quarta posizioni per la Svizzera.15.36 Terzo posto per la Norvegia a 1:11.4.15.35 Ai 23.1 km Carrara èa soli 5? da Preuss.15.34DELLA!! Elvirataglia il traguardo a braccia aperte, seconda posizione per la Francia a 13?.15.32 Zero in piedi di Carrara!! Buon poligono dell’azzurra che esce dal poligono ottava con 8? di ritardo da Preuss quinta.