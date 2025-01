Ilfattoquotidiano.it - Leo celebra un nuovo record nel contrasto all’evasione. Ecco cosa non dice e perché la cifra che conta è un’altra

Rivendica i 14 decreti attuativi della riforma mirata a rendere il fisco un “partner affidabile” invece che un “controllore sospettoso”. Promette per l’ennesima volta un'”attenzione specifica” a chi ha redditi medi e non ha ancora visto il taglio delle tasse più volte annunciato. Poi Maurizio Leo, in una pagina firmata di suo pugno sul Corriere della Sera, cala l’asso: per dimostrare che la strada seguita è quella giusta, snocciola inediti dati sui risultati raggiunti nel 2024 dal ““, calderone in cui però finiscono anche le dannose rottamazioni. Il viceministro all’Economia nonche il numero che davveroai fini della disponibilità di risorse per ridurre la pressione fiscale è l’andamento del cosiddetto tax gap, cioè la distanza tra imposta attesa e gettito effettivamente raccolto.