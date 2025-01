Tvplay.it - Juve, via a un clamoroso ritorno: tifosi a bocca aperta

I prossimi saranno giorni decisivi sul mercato per lantus, chiamata a rinforzare l’organico con almeno due rinforzi. Intanto spunta l’ipotesi su un possibilein bianconeroIl dodicesimo pareggio in campionato nel derby contro il Torino è stato accolto con inevitabile delusione da parte deidellantus, ormai uscita definitivamente dallo lotta per lo Scudetto già all’inizio del girone di andata., via a un– Tvplay.it (Foto LaPresse)Sarà un mese di gennaio decisivo per Motta e i suoi tra Serie A e Champions League. Atalanta, Milan, Napoli, Bruges e Benfica, questi i prossimi cinque match che attendono i bianconeri, chiamati a invertire il trend negativo di risultati per riavvicinarsi al quarto posto in Serie A e conquistare un posto tra le prime otto nel girone della Champions League che vale la qualificazione diretta agli ottavi di finale.