Gli Spurs hanno avuto trepidazione nel terzo turno della FA Cup – Postecoglou

2025-01-12 18:20:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Il Tottenham avrebbe potuto “perdere la testa” nel tentativo di battere il Tamworth part-time dopo i tempi supplementari nelFA Cup, ha detto l’allenatore Ange.I Lambs di quinta divisionela possibilità di diventare la terza squadra fuori campionato a battere avversarie di alto livello nell’eraPremier League, rimanendo indietro solo a causa dell’autogol al 101esimo minuto di Nathan Tshikuna mentre glifaticavano prima di segnare altre due volte in la loro vittoria per 3-0.“Arrivi ad ogni partita di calcio con, sapendo che potresti sbagliare a causa delle sfide”, ha dettoa ITV Sport dopo aver evitato un imbarazzo in una squadra 96 ??posti sotto il Tottenham nella piramide del calcio.