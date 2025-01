Metropolitanmagazine.it - Giovanni Terzi chi sono i due figli avuti da due donne diverse

è padre di due: Ludovico avuto dal primo matrimonio con Paola, donna lontano dal mondo dello spettacolo e Giulia, arrivata dalle seconde nozze con Silvia Fondrieschi., chiOggi lo scrittore e giornalista insieme alla moglie Simona Ventura saranno tra gli ospiti di Domenica In, in onda a partire dalle 14 su Raiuno., giornalista e scrittore, nasce a Milano nel 1964 e dopo il liceo scientifico si laurea in architettura al Politecnico di Milano con specializzazione in Urbanistica. Assistente al Politecnico di Milano e poi docente a contratto alla facoltà di Ingegneria a Pavia è dal 2019 docente alla UNICAL (Università della Calabria). Ha scritto per L’indipendente, Panorama, Il Giornale e Libero. Tra i suoi libri Innocente in carcerazione preventiva (Ares Editore), Vorrei assomigliare a mio padre (Ares Editore), Shukran (Piemme), Eroi Quotidiani (Cairo Editore).