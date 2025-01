Lanazione.it - Fontanella, buone notizie per i bimbi: "Largo all’ipotesi di riaprire il nido"

"Stiamo facendo i monitoraggi necessari per capire le esigenze reali delle famiglie della frazione di. Vorremoil, c’è l’ipotesi della sezione primavera". Ovvero una sezione che accoglierebbe idi 2 e 3 anni. "L’edificio attualmente vuoto sarebbe abitabile da subito, ma prima dobbiamo valutare il numero degli iscritti". Tra i buoni propositi del 2025 dell’assessorato alla Scuola c’è la riapertura della partita asilo di, una questione che sta a cuore alle giovani coppie e alle famiglie di una frazione intera. Nei locali dove fino all’anno scolastico 2021-2022 si rincorrevano voci di bambini, da tempo non c’è più nessuno. Le richieste del territorio si sono scontrate con la dura ’legge dei numeri’ e il calo demografico ha portato l’ufficio scolastico provinciale ad assegnare un numero di insegnanti e personale Ata inferiore al bisogno, per cui la dirigenza del Comprensivo Empoli Ovest, di cui la scuola fa parte, è stato costretto a chiudere il plesso per carenza di organico.