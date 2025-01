Ilnapolista.it - È Ziyech il post Kvaratskhelia, ha rotto col Galatasaray (Gazzetta)

La Gazzetta riferisce dei movimenti di mercato del Napoli, soprattutto in riferimento alla cessione di Kvaratskhelia. E scrive del marocchino Ziyech ex Ajax ed ex Chelsea, oggi al Galatasaray. Scrive la Gazzetta: il Napoli sta lavorando su un Mister X, come spesso accade. E chissà che la sorpresa non possa arrivare dalla Turchia, terra diventata amica. Nel Galatasaray di Osimhen, c'è un'altra stella con la valigia pronta. Hakim Ziyech ha rotto con l'ambiente, ha attaccato Okan Buruk, definito «il peggior allenatore mai avuto» e garantito che a gennaio se ne andrà. Contratto in scadenza a giugno, colpi da fuoriclasse. Mezzala di qualità ma pure esterno d'attacco, Ziyech ha le caratteristiche che cerca il Napoli e pure una vecchia amicizia con Neres, con cui ha incantato ai tempi dell'Ajax.