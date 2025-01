Quifinanza.it - Concorso Ministero Giustizia da 236 posti per diplomati e laureati, i profili ricercati

C’è ancora tempo per candidarsi alpubblico indetto daldellaattraverso cui verranno portate avanti 236 assunzioni, 100 funzionari e 136 assistenti.Il termine per presentare la candidatura è fissato alle 23:59 di mercoledì 29 gennaio 2025. Le assunzioni avverranno in queste regioni: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige e Veneto.Oltre ai classici requisiti anagrafici e relativi al possesso dell’idoneità fisica all’impiego, vengono richiesti dei requisiti specifici relativi al titolo di studio, che devono essere già posseduti al momento della data di scadenza dell’invio delle domande.Le domande vanno presentate online sul sito inpa.gov.it. L’accesso è garantito ai possessori di Spid, Cie, Cne, ed eIDAS.