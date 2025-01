Approfondimenti Asvis | L’ossessione per la crescita ha creato un’economia del burnout lo studio Onu

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Ivan Manzo della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 7 gennaio 2025La relazione traeconomica e salute mentale rappresenta un tema di grande rilevanza, che coinvolge aspetti economici, sociali e psicologici. Sebbene una maggiore prosperità economica possa offrire opportunità significative per il miglioramento del benessere, i suoi effetti non sono sempre positivi.inpuò migliorare le condizioni di vita, aumentare il reddito disponibile e favorire l’accesso a servizi essenziali come l’istruzione e la sanità. Questi fattori contribuiscono a ridurre il livello di stress, migliorando il benessere mentale della popolazione. Inoltre, con risorse economiche più ampie, i governi possono investire nei servizi di salute mentale, potenziando la prevenzione e il trattamento dei disturbi psicologici.