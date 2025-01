Laspunta.it - Anselmo Pizzutelli “Frosinone ha bisogno di risposte. I cittadini non meritano questa situazione”

Smog a livelli altissimi, con 10 giorni di blocco del traffico e limitazione al riscaldamento domestico, oltre a ciò un vero casino con una serie di lavori pubblici che paralizzano, di fatto la città, una amministrazione presa di petto dall’opposizione al question time che non sa daree quando le da sono parziali e contradditorie.Insomma l’amministrazione Mastrangeli sembra finita in un frullatore, con iimbestialiti con quanto sta accadendo.Unache non si registrava da tempo e che vede adesso un ulteriore cambio di passo. Nel question time sono emerse contraddizioni evidenti ed a farle emergere sono stati i consiglieri Cirillo e, con il supporto del presidente del consiglio, Tagliaferri che da censore dell’opposizione ne è diventato il braccio destro incalzando tecnici e sindaco.