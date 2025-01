Ilrestodelcarlino.it - Addio a Benedetta, esempio di forza e coraggio

L’annuncio "con il cuore spezzato" è stato dato dalla mamma Milena: "La nostra piccola e dolceè volata in cielo". È il tardo pomeriggio di venerdì:Blasi, che sin dall’infanzia combatteva contro un neuroblastoma, non c’è più. La 20enne di Castelplanio è stata (anzi è) undi, umanità e dignità nell’affrontare la malattia e reagire alle avversità della vita. Sorriso, grinta, voglia di lottare, "Beje" non li ha mai persi. Neppure quando, tornata nel reparto di Oncoematologia pediatrica del Salesi, alla Vigilia di Natale aveva realizzato un vero e proprio "film", pubblicato sui social, in cui proponeva una sua rappresentazione della Natività. Un modo, forse, per rinascere. La sua vena creativa non è venuta meno neppure lì, in quel momento in cui la paura c’era.